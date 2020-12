Solidarietà: raccolta fondi Vvf in memoria del collega morto

(ANSA) - BOLOGNA, 04 DIC - Una raccolta fondi di solidarietà in vista del Natale, il cui ricavato verrà devoluto all'Ospedale Sant'Orsola, in memoria di Luca Fini, il vigile del fuoco, in servizio a Bologna, morto il 13 agosto in un incidente stradale in tangenziale. Ad organizzarla sono state le organizzazioni sindacali dei Vigili del fuoco, la sezione locale dell'Associazione nazionale dei Vigili del fuoco e il comitato organizzatore della festa della Befana al comando provinciale che hanno aperto una campagna sulla piattaforma GoFundMe.

"Il Natale a cui ci stiamo avvicinando - hanno spiegato i promotori dell'iniziativa in una nota - è molto diverso da tutti gli altri, la pandemia ha segnato tutti e la nostra grande famiglia è stata colpita da un grave lutto. Molte manifestazioni, come Santa Barbara in Piazza Maggiore o le feste di Natale o della Befana, non si potranno svolgere, se non in forma particolarmente ridotta. Abbiamo così pensato di rivolgere il nostro sguardo ai bambini ricoverati al Sant'Orsola.

L'obiettivo - conlcudono - è acquistare materiale, attrezzature utili o giocattoli da consegnare in occasione della Befana".

