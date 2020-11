Online tour virtuale per scoprire Polittico Griffoni

(ANSA) - BOLOGNA, 27 NOV - La mostra 'La Riscoperta di un Capolavoro', con la quale Genus Bononiae. Musei nella città ha "riportato a casa", a Bologna, le 16 tavole del Polittico Griffoni ri-apre da venerdì 4 dicembre le porte ai visitatori attraverso un'esperienza digital. Mentre i musei sono chiusi a causa dell'emergenza sanitaria, grazie ad un tour virtuale accessibile dal sito www.genusbononiae.it, Palazzo Fava aprirà simbolicamente le porte a quanti ancora non hanno potuto visitare la mostra che ha ricomposto per la prima volta - a 300 anni dalla loro dispersione - le 16 tavole del capolavoro rinascimentale di Francesco del Cossa ed Ercole de' Roberti.

La visita interattiva, al costo di 5 euro (biglietti sul sito www.genusbononiae.it), si compone di un percorso lungo tutta la mostra con vari tag che consentono al visitatore non solo di ascoltare la voce narrante che racconta l'opera e il contesto artistico e culturale in cui fu creata, ma anche di vedere brevi video che entrano nel dettaglio delle singole tavole e delle loro peculiarità, la loro descrizione critica, curiosità e aneddoti sulle figure rappresentate. L'alta qualità della digitalizzazione consente, infine, di zoommare le opere senza perdere il minimo dettaglio.

"Ancora una volta dimostriamo di non volerci fermare e proviamo a rispondere con un'offerta di qualità all'insensata chiusura dei musei - spiega Fabio Roversi Monaco, presidente di Genus Bononiae - Sento parlare di tregua natalizia, apertura di ristoranti e luoghi dello shopping, ma non una parola è stata spesa in queste ore sulla riapertura dei luoghi della cultura.

Non sappiamo se e quando potremo riaprire le porte di Palazzo Fava che accoglie un unicum, come può essere un'opera ricomposta dopo 300 anni. La creazione di una visita virtuale, da fruire con i propri tempi e nella serenità di casa propria, se anche non potrà mai eguagliare l'emozione di entrare in un museo, crediamo che sia un segnale importante". (ANSA).