Save the Children, in E-R 10,8% minori in povertà relativa

In Emilia-Romagna una ragazza su cinque. il 17,8% delle giovani, contro l'11% dei coetanei maschi, rischia - entro la fine dell'anno - di ritrovarsi nella condizione di non studiare, non lavorare e non essere inserite in alcun percorso di formazione, "rinunciando così ad aspirazioni e a progetti per il proprio futuro". E' quanto emerge dall11/a edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, preparato da Save the Children e intitolato 'Con gli occhi delle bambine' secondo cui , in regione, il 10,8% dei minori vive in condizioni di povertà relativa contro una media nazionale che si attesta al 22% Condizione che si affianca alla povertà educativa, benché l'Emilia-Romagna presenti numeri "di gran lunga migliori rispetto alla media del Paese". Nella regione più di 1 giovane su 10 (l''11,3%) abbandona la scuola prima del tempo - un dato al di sotto della media nazionale che segna un tasso di dispersione scolastica del 13,5% - mentre il 14,3% dei giovani rientra nell'esercito dei Neet, cioè di coloro che non studiano, non lavorano e non investono nella formazione professionale, contro il 22,2% della media italiana.

Guardando agli interessi extrascolastici nel 2018-2019, in Emilia-Romagna quasi 4 minori su 10 tra i 6 e i 17 anni (37,7%) non leggevano fuori da scuola neanche un libro all'anno (contro il 48% a livello nazionale), mentre il 17,1% dei bambini o adolescenti tra i 3 e i 17 anni non praticava alcuna attività sportiva, comunque meglio, anche in questo caso, della media nazionale del 22,4%, quasi 1 su 4. (ANSA).