Covid: in E-R 2.219 casi su oltre 22.300 tamponi, 48 morti

È di 2.219 nuovi positivi il bilancio delle ultime 24 ore sui contagi di coronavirus in Emilia-Romagna, sulla base di oltre 22.300 tamponi effettuati. Dei nuovi casi, 984 sono asintomatici e rilevati grazie ad attività di screening e contact tracing. Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva - 247, dato invariato rispetto a ieri - mentre sono 58 in più le persone ricoverate in altri reparti Covid (per un totale di 2.451). Purtroppo aumenta il numero delle vittime: in 24 ore sono morte con Covid 48 persone, per lo più ultraottantenni e novantenni ma anche una donna di 41 anni nell'Imolese e un'altra di 64 in provincia di Reggio Emilia.

In 24 ore, secondo il bollettino della Regione, sono stati fatti anche 3.774 test sierologici. L'età media nei nuovi positivi è di 45 anni. Quanto alla situazione dei contagi nelle province, spicca Modena con 517 nuovi casi e Bologna con 360, a seguire Reggio Emilia (241), Ravenna (230), Rimini (207), Piacenza (200), l'imolese (120), Ferrara (117). Poi Parma e Forlì (entrambe con 81 casi) e Cesena (65). Le persone complessivamente guarite salgono a 30.902 (+332 rispetto a ieri).