Covid: E-R, 2.384 nuovi casi,calo ricoveri terapia intensiva

Sono 2.384 - su 20.500 tamponi effettuati per una percentuale dell'11,6% - i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna: di questi 1.155 risultano asintomatici emersi da screening regionali e attività di contact tracing. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono tre in meno rispetto a ieri - 225 il numero complessivo - mentre salgono di 70 unità quelli ricoverati in altri reparti Covid che ora risultano, in totale, 2.164. Si registrano - secondo i dati presentati dalla Regione - 40 decessi: 17 in provincia di Bologna, 6 in quella di Reggio Emilia, 2 in quella di Ferrara, uno in quella di Ravenna, 2 in quella di Parma, uno in quella di Cesena, 2 in quella di Piacenza, nessuno a Rimini e 3 casi fuori regione.

Tornando ai nuovi positivi 360 persone erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 469 sono state individuate nell'ambito di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 45,5 anni. La situazione dei contagi nelle province dell'Emilia-Romagna vede Modena con 536 nuovi casi e Bologna con 482, a seguire Reggio Emilia (353), Ravenna (176), Piacenza (168), Rimini (161), Parma (133) e Ferrara (131). Poi Cesena (100), Forlì (78) e Imola (66).