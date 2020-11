Coop: evento 'Cosa sarà' al centro sostenibilità

(ANSA) - BOLOGNA, 13 NOV - "Dobbiamo rilanciare il mondo che la pandemia ha interrotto, non per tornare dove eravamo, ma per migliorarlo. Per l'ambiente, per l'etica, per il rispetto delle persone, per aggiungere ricchezza alla collettività. Tutti insieme possiamo farcela a superare questo momento difficile".

Così Maura Latini, amministratore delegato di Coop Italia che ha partecipato a Bologna, al Teatro Duse, al grande evento 'Cosa sarà', il primo streameeting che unisce, riflessioni, dialoghi e musica per lanciare proposte per il futuro.

Organizzato da Coop, tre le piazze collegate tra loro: oltre Bologna anche Torino, Monza e Firenze. Presenti tanti ospiti, tra i temi di riflessione la sostenibilità, con progetti e prospettive per mettere al centro l'ambiente e il benessere di tutti. "Tutti dobbiamo confrontarci su questo tema - ha aggiunto Latini - è un argomento difficile, ma è anche di prospettiva, è positivo e di speranza per il futuro. Dobbiamo parlarne insieme coinvolgendo chi ha un'attività, chi guida una azienda o le istituzioni".

Coop, per Bologna, ha scelto come 'casa' per l'evento il Teatro Duse, un luogo di cultura, per l'emergenza sanitaria, chiuso al pubblico. "Partire da qui, da un teatro, significa molto - ha affermato l'amministratore delegato di Coop Italia - 'Cosa sarà' collega diversi luoghi dove oggi le attività sono state sospese. Per cambiare il mondo servono anche la passione e la cultura: Coop farà il possibile affinché teatri e luoghi della cultura, quando sarà possibile, possano ripartire e tornare a essere spazi insostituibili di arricchimento per tutti". (ANSA).