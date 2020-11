'Mente Locale-Visioni sul territorio' va online per il 2020

(ANSA) - BOLOGNA, 05 NOV - 'Mente Locale-Visioni sul territorio', primo festival italiano dedicato a promuovere e valorizzare il racconto del territorio attraverso la narrazione audiovisiva, per la settima edizione va online. Dalle colline tra Bologna e Modena in cui è nato, per l'edizione 2020 si sposta sulla piattaforma docacasa.it, creata dall'associazione Der-Documentaristi Emilia-Romagna per far fronte alla chiusura delle sale: i film saranno visibili alla pagina https://festivalmentelocale.docacasa.it, attiva dall'11 al 16 novembre.

L'edizione 2020 presenta 22 film in concorso tra i quasi quattromila arrivati da ogni parte del mondo, di cui sette anteprime regionali, sei nazionali e due anteprime assolute.

Protagonista di questa selezione che come ogni anno presenta sguardi sui territori, multiformi e diversi tra loro, spaziando dal documentario ai corti di fiction e di animazione, è il continente asiatico, al centro di nove film che raccontano storie che vanno dalla vita nella città di Gyumri in Armenia, a trent'anni dal terremoto, ai metodi cruenti degli allevamenti di cervi sui monti Altai in Russia; dalla resistenza alla 'gentrificazione' degli abitanti di Guangzhou in Cina al turismo estremo nella Chernobyl post-atomica, all'educazione dei bambini soldato in Russia.

Accanto ai film in concorso, il festival offre un programma di eventi collaterali, ospitati sempre sulla piattaforma docacasa.it nella sezione 'Eventi live' in streaming gratuito.

(ANSA).