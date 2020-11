Hamilton, non so se sarò in Formula 1 l'anno prossimo

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - "Sono qui da molto tempo e al momento non so nemmeno dire se ci sarò l'anno prossimo. Al momento quindi la decisione di Wolff non mi preoccupa. Posso capire la voglia di fare un passo indietro e dare più tempo alla famiglia". Lewis Hamilton dopo il Gp dell'Emilia Romagna a Imola è criptico sul futuro e risponde così ad una domanda sulla ipotesi che il team principal lasci la Mercedes e in vista del suo rinnovo con la scuderia.

"Personalmente mi sento benissimo, sono molto forte e credo che possa andare avanti ancora per un bel po' - ha aggiunto il campione del mondo -. Mi piacerebbe esserci anche in futuro ma non ci sono garanzie. Aspettiamo e vediamo". (ANSA).