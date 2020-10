L'AlphaTauri conferma Gasly per il 2021

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - La scuderia AlphaTauri ha annunciato sul proprio dito ufficiale che Pierre Gasly resterà nel team per la stagione 2021 di Formula 1. Il 24enne francese ha fatto il suo debutto in squadra in occasione del GP della Malesia 2017, per poi passare alla Red Bull Racing per la stagione 2019 e tornare quindi alla AlphaTauri a metà di quello stesso anno.

"Sono davvero felice di continuare per un'altra stagione con la scuderia AlphaTauri - scrive il francese -. Quest'anno sta andando molto bene e siamo sulla buona strada per farlo diventare il migliore nella storia del team. Vincere la mia prima gara di Formula 1 a Monza è stato un momento davvero speciale. Farò del mio meglio per spingere il team più in alto possibile" (ANSA).