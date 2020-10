Covid: in E-R 1.180 nuovi contagi e dieci morti

(ANSA) - BOLOGNA, 24 OTT - Sono 1.180 i nuovi casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna: si tratta del numero più alto mai registrato in regione in una sola giornata, superiore anche ai numeri della prima ondata quando, però, si facevano molti meno tamponi, che sono stati 17.612. Si contano anche dieci nuove vittime, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 89, tre in più di ieri.

Dei nuovi positivi, sono 619 gli asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening, mentre 238 erano già in isolamento. La provincia con più contagi è quella di Bologna (348), a seguire Piacenza (173), Reggio Emilia (160).

Quattro delle nuove vittime sono in provincia di Modena, (tre donne di 95, 92 e 87 anni e un uomo di 82), due in quella di Ferrara (una donna di 87 anni e un uomo di 86), due in quella di Reggio Emilia (una donna di 90 anni e un uomo di 78), una in quella di Parma (un uomo di 80 anni) e una in quella di Bologna (un uomo di 84 anni).

Le persone in isolamento a casa sono il 94% dei 13.642 casi attivi, ma crescono i ricoverati: oltre agli 89 in terapia intensiva se ne contano 723 negli altri reparti Covid, 66 in più di ieri. (ANSA).