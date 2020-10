Giro: Almeida, Covid? Non so cosa succederà

(ANSA) - CESENATICO (FORLI'-RIMINI), 15 OTT - "In questo momento non so bene cosa succederà, faccio quello che devo fare con tutta la squadra. Non c'è molto che io possa dire o fare in questo momento". La maglia rosa del Giro d'Italia, Joao Almeida, risponde così a una domanda sull'eventuale possibilità che il Giro d'Italia di ciclismo non arrivi a Milano il 25 ottobre, dopo le dichiarazioni fatte dal belga Thomas De Gendt, della Lotto-Soudal.

All'emittente belga Sporza, De Gendt aveva detto di non sentirsi sicuro al Giro, in relazione al rischio contagio, e che nella squadra c'era stata una discussione se partire o meno per la tappa di oggi. (ANSA).