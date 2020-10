Bologna: frattura alla vertebra, stop per Skov Olsen

(ANSA) - BOLOGNA, 12 OTT - In casa Bologna si allarga la lista degli indisponibili: sei settimane di stop per l'esterno offensivo danese Andrea Skov Olsen, che si è infortunato nel corso della sfida tra la sua nazionale e l'Islanda. Gli esami effettuati hanno riscontrato "Una frattura non complicata della seconda vertebra lombare", spiega il club. I tempi di recupero sono di circa 6 settimane. L'infortunio di Skov Olsen va ad aggiungersi a quelli di Dijks, Poli e Medel: due mesi di stop i tempi di recupero dei primi due, 45 giorni quelli del cileno.

