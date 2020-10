Leclerc, "risultato inatteso che ci fa felici"

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "E' un bel risultato, sono contento.

Non ce lo aspettavamo, avevamo un aggiornamento piccolo ma siamo nella giusta direzione ed è questo che dobbiamo fare, piccoli step alla volta". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo il quarto posto in qualifica al Nuerburgring.

"Ho fatto un buon giro, probabilmente abbiamo approfittato che non abbiamo girato nelle libere - ha affermato il monegasco ai microfoni di Sky Sport -. La macchina comunque ha un buon bilanciamento, abbiamo fatto un buon lavoro. E' stata una sorpresa aver fatto così bene con le temperature basse, di solito non andavamo forte, mentre oggi sì. Siamo felici".

Per la gara di domani "non so cosa aspettarmi, partiamo tutti in incognito perchè non abbiamo dati sul run lungo con carichi di benzina - ha spiegato Leclerc -. Spero che la nostra parte della pista non sia sporca: con una buona partenza tutto è possibile" (ANSA).