Bonaccini, in E-R nessun bisogno di coprifuoco a locali

"Noi certamente no", nessun bisogno di orari 'coprifuoco' a bar e ristoranti in Emilia-Romagna come disposto dalla Campania. Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in diretta all'Aria che tira su La7. Nessuna misura del genere, sottolinea Bonaccini, "perché il lavoro di questi mesi è stato duro ma molto efficace e quindi dal punto di vista dell'andamento oggi - per quanto siamo sempre preoccupati, dobbiamo tenere alto il contrasto - non abbiamo necessità di questa misura". La decisione di De Luca, aggiunge, "rientra nell'ambito di quelle misure restrittive che ogni Regione come da sempre può prendere".