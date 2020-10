A Punta Marina di Ravenna c'è un'invasione di pavoni

(ANSA) - BOLOGNA, 06 OTT - A Punta Marina, località balneare di Ravenna, dopo le proteste dei residenti, il Comune sta studiando le contromisure per far fronte a una piccola invasione di pavoni.

Questi animali, come racconta l'edizione locale del Resto del Carlino, si sono diffusi da qualche anno e si stanno riproducendo a grande velocità, tanto che si stima una colonia di una trentina di coloratissimi esemplari, che girano indisturbati fra le case e sul lungomare alla ricerca di cibo.

Ma che provocano anche danni ai tetti e alle coperture delle case, senza contare il fatto che alle cinque della mattina svegliano i residenti con i loro richiami.

L'assessore ai diritti degli animali del Comune di Ravenna Gianandrea Baroncini ha detto che il Comune, insieme ai carabinieri forestali, se ne sta occupando. La soluzione ipotizzata è quella di catturarli e trasferirli in agriturismi o fattorie didattiche della zona. (ANSA).