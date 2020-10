Ricette 'liberate' e a fumetti celebrano Pellegrino Artusi

(ANSA) - FORLI, 05 OTT - Studiosi da tutta Italia saranno a convegno il 9 e 10 ottobre a Forlimpopoli (Forlì-Cesena) per celebrare la 'rivoluzione' nel raccontare la preparazione dei piatti di Pellegrino Artusi, il padre della cucina italiana, che nel suo celebre 'La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene' se la prendeva con i libri di cucina "incomprensibili e fallaci". Organizzato dalla Fondazione Casa Artusi, il convegno 'La ricetta liberata' si inserisce nell'ambito delle iniziative del bicentenario della nascita (1820-2020) promosse dalla città natale, cui si affianca una mostra delle 'Ricette a fumetti' del disegnatore Alberto Rebori, in programma dal 9 al 25 ottobre.

Al centro del convegno saranno i diversi linguaggi oggi utilizzati per parlare di ricette: si spazierà a tutto campo, dalla carta stampata alla televisione, dal cinema al food design, dalla psicologia alla scienza della nutrizione, senza dimenticare il fumetto, la grafica, le etichette dei prodotti.

L'evento potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook di Casa Artusi. La mostra comprende 38 tavole che raccontano in modo originale, con parole e immagini, venti ricette dell'Artusi e che fanno parte della serie di disegni realizzati da Rebori per illustrare un'edizione del celebre manuale, pubblicata dall'editore Corraini. (ANSA).