Sporco e muffa, i Nas chiudono un locale a Parma

Sporco, muffa sulle superfici e all'interno dei frigoriferi, ma anche ragnatele e ragni. E' quanto trovato dai Carabinieri del Nas di Parma nel corso di un controllo in un circolo. Oltre alla notevole sporcizia è stata riscontrata l'assenza delle previste autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande. Immediata sospensione e chiusura del locale per un danno che ammonta a circa 200mila euro. Al legale rappresentante, un 38enne italiano, sanzione di circa 3500 euro.

Il locale, il 20 settembre, era stato protagonista anche di una violenta rissa fra extracomunitari con sei persone alla fine denunciate dai Carabinieri. (ANSA).