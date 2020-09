Morto 17enne ferito in scontro contro Suv nel Bolognese

Non ce l'ha fatta Lorenzo Berti, il 17enne di San Lazzaro di Savena rimasto gravemente ferito in un incidente stradale ieri a Pianoro, nel Bolognese.

Il ragazzo è morto all'ospedale Maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in rianimazione. In sella a un ciclomotore Yamaha 125, per cause da accertare il giovane si era scontrato con un Suv Jeep Renegade, guidato da una donna di 41 anni. Cause e dinamica precisa dell'incidente sono al vaglio dei Carabinieri (ANSA).