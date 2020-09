Tesei e Bonaccini, Regioni parte attiva per Recovery fund

(ANSA) - PERUGIA, 19 SET - "Le Regioni devono avere una parte attiva per lo sviluppo del Paese e quindi devono avere un ruolo essenziale sull'utilizzo delle risorse che arriveranno dal Recovery fund". È quanto ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, partecipando ad Assisi al "Cortile di Francesco", a cui ha preso parte anche il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

"Il ruolo delle Regioni - ha sottolineato Tesei - sarà fondamentale a cominciare dalla programmazione e dalla progettazione. Solo così - ha aggiunto - riusciremo a trasformare questa situazione in una grande opportunità".

"I 209 miliardi che arriveranno dall'Europa - ha detto Bonaccini - li dovremo spendere bene e in fretta, dato che ci viene richiesto di impegnare il 75% delle risorse già nei primi due anni". Bonaccini ha inoltre invitato a progettare "poche cose ma strategiche per il futuro del Paese". Entrambi i presidenti hanno, infine, rivendicato il ruolo delle Regioni e dei territori affinché "le risorse possano essere spese bene e rapidamente". (ANSA).