Moto: Emilia; Bagnaia show nelle terze libere,male Dovizioso

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Show di Francesco Bagnaia sul circuito di Misano in occasione delle terze libere del motogp dell'Emilia Romagna in programma domani. Il giovanissimo pilota della Ducati ha stabilito il miglior tempo e anche il record della pista questa mattina, fermando il cronometro in 1'31"127.

Sul finire delle FP3 Bagnaia è anche caduto, ed è tornato ai box appoggiandosi a un commissario di gara. Anche il portoghese Miguel Oliveira è caduto e così lo spagnolo Pol Espargarò e Jack Miller.

Quanto ai tempi, la seconda miglire prestazione è stata di Maverick Vinales, staccato di appena 58 millesimi, poi Quartararo a 232 e Morbidelli a 302.

Nella top ten, cioè tutti gli ammessi direttamente alla Q2, spazio anche per Mir, per il dominatore delle libere di ieri Binder, e poi ancora per Nakagami, Valentino Rossi, Pol Espargarò e Danilo Petrucci. Solo 14mo tempo per il leader del mondiale Andrea Dovizioso, apparso in difficoltà. (ANSA).