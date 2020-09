Schiacciato dal trattore, morto nel Piacentino

Un 68enne, Francesco Cannas, è morto restando schiacciato sotto un trattore a Casella di Ferriere in alta Valdaveto, nel Piacentino. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava conducendo il trattore lungo una strada sterrata particolarmente stretta quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, schiacciandolo.

Sul posto sono intervenuti, non senza difficoltà dato la scarsa accessibilità del luogo, l'elisoccorso proveniente da Milano, il soccorso alpino e la Croce Rossa di Marsaglia, ma per lui non c'è stato nulla da fare. E' rimasta coinvolta anche la moglie, sbalzata: è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Parma in elicottero.