Moto: Misano; Morbidelli esulta "succedono cose bellissime"

(ANSA) - ROMA, 12 SET - E' entusiasta Franco Moridelli che partirà dalla prima fila domani nel Gp di San Marino in programma sul circuito di Misano. "Sono molto contento di questa prima fila e di portare questo casco al GP di casa" ha dichiarato a Skysport il pilota della Yamaha non ufficiale.

"Stanno succedendo delle cose non bellissime, allora ho voluto portare sul casco una mia caricatura di un personaggio in un film di Spike Lee, abbiamo deciso di mandare un messaggio innanzitutto di uguaglianza. Un casco 'pesante' ma 'leggero'".

Soddisfatto anche il leader del mondiale, Fabio Quartararo: "Sono molto contento, le Yamaha sono davanti, abbiamo avuto un passo molto buono nelle ultime due libere e questo è più importante della pole. Vediamo cosa succederà alla partenza, abbiamo faticato un po' nelle prove". (ANSA).