Incendio alla Festa dell'Unità a Modena, distrutte tre auto

Tre auto distrutte e quattro danneggiate, nessun ferito e accertamenti sulle dinamiche dei fatti. Sono queste le conseguenze di un incendio che si è sviluppato ieri sera nel parcheggio della Festa dell'Unità di Modena, in zona Ponte Alto, stradello Anesino. La telefonata di allarme ai vigili del fuoco è giunta intorno alle 22.30, fra i primi ad intervenire con gli estintori sono stati dei vigili del fuoco presenti in quel momento alla Festa. Al momento sono ancora in corso verifiche da parte sempre dei vigili del fuoco per capire se le cause siano state accidentali o meno.

Domenica 13 settembre in chiusura della Festa è in programma l'intervento del segretario del Pd Nicola Zingaretti.