Dimitrov, bassorilievi 'Sotto il segno dei Portici'

(ANSA) - BOLOGNA, 10 SET - Dedicata a Bologna in occasione della candidatura dei portici a Patrimonio Unesco, una mostra di Ivan Dimitrov, 'Sotto il segno dei Portici', allestita dal 12 al 27 settembre nella Sala d'Ercole di palazzo d'Accursio, propone un'accurata selezione dei bassorilievi in terracotta ad effetto tridimensionale che lo scultore bulgaro ha dedicato a Bologna, sua città di 'adozione'.

La mostra sarà articolata in un singolare percorso a tappe che inizierà a Palazzo d'Accursio, dove verrà fatta l'inaugurazione e la prima presentazione al pubblico. Magie prospettiche, giochi di luce e ombra, corredati da riferimenti poetici e testimonianze storiche, propongono un'immagine della città sospesa tra presente e passato, coinvolgente e suggestiva.

Quella a Palazzo d'Accursio è la prima tappa di un percorso espositivo che si concluderà in novembre con una seconda mostra nella sala Museale 'Possati'-Complesso del Baraccano del Quartiere Santo Stefano, organizzatore della mostra. L'evento fa parte delle iniziative culturali incluse nel piano di gestione per la Candidatura dei Portici alla World Heritage List Unesco.

L'ingresso è gratuito. (ANSA).