'Al Meni', Massimo Bottura e 24 chef italiani a Rimini

(ANSA) - RIMINI, 09 SET - Rimini ospiterà dal 25 al 27 settembre la settima edizione di 'Al Meni' ('le mani' in dialetto romagnolo, dal titolo di una poesia di Tonino Guerra), kermesse dedicata al cibo in tutte le sue forme. Massimo Bottura, che l'ha ideata assieme al Comune romagnolo, sarà protagonista assieme a 12 chef emiliano-romagnoli e altrettanti talenti della cucina nazionale del circo '8 1/2 dei sapori', fra showcooking stellati, streetfood d'autore, mercati dedicati ai prodotti d'eccellenza del territorio, 'labstore' di artigiani, incontri e laboratori.

Il circo propone per la prima volta una speciale edizione nel cuore della città, in una piazza Cavour e nel Giardino delle Mimose trasformate dalle circensi atmosfere felliniane, nell'anno del centenario della nascita del maestro del cinema.

"Al Meni ha sempre puntato sui talenti del panorama gastronomico internazionale e sui capisaldi della cucina gastronomica della regione. In questo anno particolare, che ha visto dilatarsi tutte le distanze, si è scelto - spiegano gli organizzatori - di raccontare l'Italia, attraverso la visione di una gastronomia nazionale contemporanea da parte di interpreti della ristorazione d'autore di estrazioni diverse, che nel complesso daranno un ritratto della direzione della cucina del nostro Paese nei prossimi anni". (ANSA).