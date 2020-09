Coronavirus: in E-R 107 nuovi casi su 11.700 tamponi

Sono 107 i nuovi positivi al Sars-Cov2 in Emilia-Romagna, emersi da 11.700 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Cinquantacinque contagi sono legati a rientri dall'estero (27) o da altre regioni (28). Complessivamente, oltre la metà dei nuovi casi era già in isolamento al momento del tampone. Aumenta il numero delle persone guarite (+65) e non si registra nessuna nuova vittima. I pazienti in terapia intensiva sono 10 (+1) mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 104 (-2). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. Sono stati effettuati anche quasi 1.900 test sierologici e l'età media dei contagiati è di 36 anni. I casi attivi sono 3.103 i casi attivi (+42), il 95% con sintomi lievi in isolamento a casa. Il maggior numero di nuovi casi nelle province di Modena (28), Bologna (19) e Ravenna (15).