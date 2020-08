Investita, anziana muore sul colpo a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 27 AGO - Una donna di 86 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto questa mattina in via della Barca, alla periferia di Bologna. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9, mentre l'anziana stava attraversando la strada, a quanto pare in prossimità delle strisce pedonali. A travolgerla è stata una utilitaria Citroen condotta da una donna di 61 anni.

La pensionata è deceduta sul colpo. I soccorritori del 118 hanno accompagnato all'ospedale la conducente della macchina, in stato di choc. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale. (ANSA).