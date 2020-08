Lo 'sport parlato', a Cervia Sacchi, Costacurta e Cassani

Lo sport parlato, raccontato, analizzato dai suoi protagonisti. L'Emilia-Romagna, nella stagione più ricca di eventi sportivi, in una terra che ospita avenimenti di livello internazionale come il Moto Gp di Misano e il Gran Premio di Formula Uno di Imola, presenta la seconda coppia di serate organizzate per celebrare i motori e il pallone, la bicicletta e la Formula Uno, i campi di basket e la rete del volley.

Dopo le giornate ai Giardini Ducali di Modena, dedicate ai motori, domani in piazza Garibaldi a Cervia (Ravenna), alle 21, debutterà un salotto condotto dal giornalista di Sky Alessandro Alciato. Il tema è 'Campioni e Coppe dei Campioni', con Arrigo Sacchi, Alessandro 'Billy' Costacurta e Giancarlo Marocchi a raccontare le loro esperienze e a commentare la Champions 2020.

Il secondo appuntamento a Cervia, ultimo della rassegna, sarà dedicato alle due ruote sabato 29 agosto sempre in piazza Garibaldi alle 21. Si discuterà di un ciclismo fatto delle storie antiche e contemporanee, narrate dal giornalista Marino Bartoletti. Con lui sul palco sarà Davide Cassani, commissario tecnico della Nazionale maschile di ciclismo e comunicatore televisivo per il mondo delle due ruote. Si parlerà di uno sport come veicolo di ripartenza, un ventaglio di racconti, di storie in campo, in strada e in pista. (ANSA).