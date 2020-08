Coronavirus: Bologna, al via i tamponi in Autostazione

Il sistema di screening bolognese per la prevenzione della diffusione del coronavirus si arricchisce di un nuovo punto. Dopo la sperimentazione della scorsa settimana, sarà ufficialmente operativo da domani, 26 agosto, all'interno dell'Autostazione di Bologna, il nuovo punto dell'Ausl per effettuare tamponi ai viaggiatori che arrivano in città dall'estero, attraverso pullman e altri mezzi.

Inoltre, attiguo al punto tamponi, al piano terra dell'Autostazione, sarà allestito uno spazio per l'esecuzione dei test sierologici, riservati agli insegnanti e operatori delle scuole che non hanno scelto il proprio medico in ambito metropolitano, o il cui medico non aderisce allo screening. I viaggiatori in arrivo a Bologna che vorranno sottoporsi a tampone dovranno seguire una segnaletica che li guiderà fino al locale che ospita il nuovo presidio, ricavato nell'ex sala dei capostazione: due gli accessi, organizzati come punti di entrata e uscita in modo che le persone possano seguire un percorso unico e non si incrocino mai durante le operazioni di screening.

Per l'attesa appositi segnali indicano le distanze da tenere.

I tamponi, tutti i giorni tra le 8.30 e le 10.30, ad accesso diretto, sono riservati alle assistenti familiari che rientrano al lavoro provenendo da paesi extra Schengen e da Romania o Bulgaria, e a tutti i viaggiatori in ingresso da paesi extra Schengen, Bulgaria, Croazia, Grecia, Malta, Romania e Spagna: 60 i tamponi disponibili ogni giorno. Per quanto riguarda invece i sierologici al personale scolastico (la prenotazione avviene compilando il modulo dedicato, disponibile sul sito dell'Ausl di Bologna), il punto test sarà attivo da mercoledì a sabato dalle 8.30 alle 13.30: 150 i test disponibili quotidianamente. (ANSA).