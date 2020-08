Aeroporti: a Bologna certificato per contrasto al Covid

(ANSA) - BOLOGNA, 21 AGO - L'Aeroporto Marconi di Bologna ha ottenuto dall'Airport council international (Aci) World e dall'Aci Europe il certificato 'Airport health accreditation'.

Si tratta, fa sapere il Marconi, del primo scalo in Italia, e tra i primi al mondo, a veder riconosciute le misure e procedure sanitarie messe in campo a seguito della pandemia da Covid-19, in conformità con le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, in linea con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, con il protocollo del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e le linee guida Aci Europe per una 'Healthy Passenger Experience' negli aeroporti. L'accreditamento riguarda la pulizia e disinfezione dello scalo, le distanze fisiche, la protezione del personale, le comunicazioni e le strutture per i passeggeri.

