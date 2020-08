Baby gang picchia ragazzino sul litorale ravennate

Picchiato da un gruppo di bulli formato da sette-otto ragazzini presumibilmente minorenni i quali prima lo avrebbero attirato in disparte con una scusa, e poi avrebbero continuato a sferrare calci e pugni anche quando era a terra. È la denuncia che il padre di uno studente quindicenne di Ravenna ha presentato ieri pomeriggio in Questura.

L'episodio, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, è accaduto giovedì notte a Lido Adriano, sul litorale ravennate, mentre il quindicenne si trovava con un amico, coetaneo, sulle giostre. Quest'ultimo è riuscito a sottrarsi al pestaggio e a chiedere l'aiuto di quattro o cinque ragazzini di origine albanese che abitano in zona, il cui intervento avrebbe impedito conseguenze peggiori. Il quindicenne, che oltre a diversi pugni in faccia è stato pure colpito con un calcio alla tempia, è stato medicato in ospedale e dimesso con prognosi iniziale di sette giorni.