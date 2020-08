Ondata di calore anche a Ferragosto nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - Prosegue anche nel weekend di Ferragosto, sabato e domenica, nel Bolognese l'ondata di calore in corso da giorni, con picchi di temperatura attesa di 35 gradi. L'allerta arriva dalla Ausl del territorio che sottolinea come dal 16 agosto l'ondata di calore coinvolgerà anche la pianura. I servizi sanitari, come da piano, sono allertati.

Per gli anziani particolarmente fragili è attivo il progetto di sostegno e-Care, che prevede telefonate con frequenza settimanale ed eventuali interventi di assistenza a domicilio.

Il numero verde, gratuito, da chiamare è 800 562 110 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17, il sabato dalle 8.30 alle 13).

Altro numero utile quello verde del Servizio Sanitario Regionale 800 033 033, gratuito e attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 17.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

