Scontro fra auto e moto nel Parmense, un morto

(ANSA) - PARMA, 01 AGO - Un motociclista cinquantenne è rimasto vittima questa mattina di un incidente stradale lungo la statale Asolana a Parma. Lo scontro fra il suo mezzo e un'auto è avvenuto sul cavalcavia che sovrasta l'Autostrada del Sole, a poca distanza dal casello di Parma.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto, una Fiat Idea, sarebbe uscita da una strada laterale proprio nel momento in cui stava giungendo la moto. L'impatto violentissimo non ha dato scampo al motociclista che è morto durante il trasporto all'ospedale Maggiore di Parma. Ferite anche le due persone che erano a bordo dell'auto coinvolta nell'incidente. Sulle cause dello scontro ora indagano gli agenti della Polizia Locale di Parma. (ANSA).