Salvini al Papeete tra bagni e selfie, 'Non mollo'

Sabato in spiaggia al Papeete per Matteo Salvini. "'Matteo non mollare!'. "Non ci penso nemmeno", twitta il segretario della Lega da Milano Marittima, dove si trova per qualche giorno di relax, insieme al figlio e ad alcuni amici, in contemporanea alla festa della Lega Romagna e dopo il voto del Senato sulla vicenda Open Arms.

Durante la mattinata in tanti si sono avvicinati a lui sotto l'ombrellone, durante la passeggiata e il bagno in mare, per una foto o anche solo per un saluto e una stretta di mano, due giorni dopo il voto del Senato sulla vicenda Open Arms.

"Zingaretti farebbe bene a non fare battute sulle mascherine. Ci sono scellerati che usano soldi pubblici per comprare mascherine fantasma e infatti sono in fondo alle classifiche di gradimento dei cittadini...", risponde in una nota alle dichiarazioni del presidente del Lazio e segretario del Pd, sugli "scellerati" che si tolgono la mascherina.