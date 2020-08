Andrea Mingardi compie 80 anni, auguri dalla sua Bologna

Andrea Mingardi compie oggi 80 anni e la sua pagina Facebook si riempie di centinaia di messaggi di auguri. Il cantautore bolognese ha all'attivo decine di album (cinque con i Supercircus fra il '76 e il '79), varie partecipazioni al Festival di Sanremo tra cui quella del '92 con Alessandro Bono e il brano 'Con un amico vicino', collaborazioni come autore per Mina, brani in dialetto bolognese, dal contenuto spesso ironico e con influenze funky e blues, diventati 'cult' nella sua città e non solo. Proprio 'Lezioni di dialetto' è il suo nuovo singolo. È anche tra i fondatori della Nazionale italiana cantanti.

A rendergli omaggio, tra gli altri, anche l'assessore comunale alla cultura di Bologna, Matteo Lepore: "Caro Andrea - scrive su Fb - oggi compi 80 anni e tutti noi, davvero tutti, ti vogliamo abbracciare. Perché sei la nostra musica, sei un amico di Bologna e del Bologna. Ma sei soprattutto un grande uomo, un vero professionista, innamorato dei giovani e della loro musica".