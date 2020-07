Incendio in garage a Bologna, donna salvata dai Cc

È probabilmente di origine dolosa l'incendio che, nella notte, è scoppiato nel garage di un condominio al civico 30 di via Dossetti, in zona Bolognina a Bologna. Le fiamme hanno distrutto quattro automobili parcheggiate, il fumo ha invaso la palazzina e una donna di 37 anni italiana, rimasta all'interno di una abitazione, è stata raggiunta e fatta uscire dai Carabinieri. Soccorsa dal 118 per avere inalato il fumo é stata accompagnata, per accertamenti, all'Ospedale Maggiore ma è già stata dimessa.

La chiamata di soccorso alla centrale operativa del 115 è arrivata intorno a mezzanotte e mezza: sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco con due autobotti e due autoscale. Per le operazioni hanno raggiunto lo stabile di via Dossetti anche i Carabinieri del Nucleo radiomobile del Comando provinciale di Bologna. Sono stati evacuati diversi appartamenti e la donna di 37 anni è stata portata in salvo.

Nelle prime ore di questa mattina i residenti hanno fatto ritorno nelle loro abitazioni. I militari della Stazione Bologna Navile e del Nucleo operativo della Compagnia Bologna Centro hanno avviato gli accertamenti per verificare le cause dell'incendio, a quanto sembra di natura dolosa.