Fuga di gas nel Bolognese, 70 persone evacuate da condominio

Intervento dei Vigili del fuoco ieri pomeriggio, intorno alle 17, in una stazione di servizio sulla via Porrettana a Casalecchio di Reno. Da una valvola di una cisterna usata come deposito, è fuoriuscito gas Gpl e sono entrati in azione anche gli specialisti del Nucleo Nbcr (nucleare batteriologico chimico e radiologico) del comando provinciale di Bologna. Sul posto anche i Carabinieri che hanno seguito le operazioni e fatto evacuare, in via precauzionale, una trentina di famiglie, in tutto 70 persone, residenti in un condominio vicino all'area di intervento.

Chiusi, per ragioni di sicurezza, l'accesso al distributore e quello a un ristorante lì vicino. I Vigili del fuoco hanno bonificato la zona dal gas, che fuoriusciva in forma liquida, e hanno assistito i tecnici della manutenzione dell'impianto che hanno chiuso la perdita. Dopo circa due ore la situazione è tornata alla normalità e le famiglie sono rientrate nelle abitazioni.