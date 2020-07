Sassuolo che rabbia, a Napoli la Var gli annulla 4 gol

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Record tragicomico a Napoli, dove il Sassuolo - sconfitto 2-0 - si è visto annullare quattro gol dall'arbitro Gianluca Aureliano, grazie all'ausilio della Var.

Una vera disdetta per gli emiliani che aprono la saga delle 'illusioni' al 32' con Djuricic, che batte Ospina, esulta, ma si vede annullare il gol per fuorigioco. Al 38' del primo tempo lo stesso Djuricic raccoglie una respinta del portiere e insacca ma, ancora una volta, si vede negare il gol, questa volta per fuorigioco del compagno Traorè. Lo stesso Traoré, al 5' della ripresa, imbuca per Caputo, che controlla e batte Ospina sul primo palo: gol annullato per offside di Berardi a inizio azione. Al 17' Caputo - ancora in fuorigioco - riceve da Traoré e serve Berardi, che batte Ospina: gol ancora annullato con la Var. (ANSA).