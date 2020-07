Expo Dubai: la tecnologia di Mapei con Padiglione Italia

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Sabbia, caffè, bucce d'arancia: Mapei, partner tecnico del Commissariato dell'Italia per Expo 2020 Dubai, porterà soluzioni innovative e sostenibili alla prossima edizione dell'Esposizione Universale per fare del Padiglione Italia una struttura altamente all'avanguardia.

L'azienda con le sue tecnologie renderà infatti possibile ricreare nel Padiglione l'effetto delle dune del deserto e permetterà di rivestire una passerella sospesa con grani di caffè e polvere di buccia d'arancia, in accordo con le richieste di carattere tecnico estetico.

La scelta delle soluzioni più idonee a realizzare l'obiettivo di un Padiglione a economia circolare, cioè interamente riutilizzabile e riciclabile, è stata resa possibile sulla base di valutazioni tecniche da parte degli specialisti Mapei e numerosi test condotti nei laboratori di Ricerca & Sviluppo.

All'interno del Padiglione Mapei ha inoltre fornito soluzioni per le pavimentazioni in resina e cemento, la posa di ceramica e marmo, finiture murali e soluzioni impermeabilizzanti.

" La qualificata assistenza tecnica offerta dalla consociata Mapei Construction Chemicals LLC con sede a Dubai, parte del Gruppo da oltre 10 anni, ha permesso a Mapei di essere non solo un fornitore di soluzioni ma un vero e proprio partner di progetto e per questo coinvolto a 360 gradi fin dalle sue fasi iniziali", spiega una nota nella quale si sottolinea che la partecipazione di Mapei a Expo 2020 Dubai è una nuova tappa del percorso di partnership legato alle Esposizioni Universali che ha preso il via in occasione di Expo Shanghai 2010, quando l'azienda contribuì, in veste di fornitore ufficiale del commissariato generale del governo italiano per l'Expo di Shanghai, alla costruzione del Padiglione. (ANSA).