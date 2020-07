Fiamme in casolare e in podere agricolo nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 21 LUG - Due incendi hanno impegnato nel pomeriggio i Vigili del Fuoco di Bologna.

Il primo intervento in zona Corticella, all'estrema periferia della città, dove poco dopo mezzogiorno è andato in fiamme un casolare abbandonato fra via Bentini e via Sant'Anna. La struttura, piena di materiale di vario tipo tra cui fornellletti e bombole, sembra fosse utilizzata abusivamente da senza fissa dimora come riparo. Non ci sono stati feriti, ma i pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo che, dalla baracca, ha raggiunto la vegetazione vicina.

Qualche ora dopo, le squadre sono intervenute in località Borgo Tossignano, nell'Imolese per spegnere un rogo boschivo.

Circa un ettaro di verde all'interno di un podere (sterpaglie, ma anche vitigni e alberi da frutto) è rimasto coinvolto dall'incendio, che non ha causato feriti. In entrambi i casi, le cause sono da accertare. (ANSA).