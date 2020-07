Doping: anche Tna assolve medici Fidal di Schwazer

(ANSA) - BOLOGNA, 21 LUG - Dopo l'assoluzione della Corte di appello di Bolzano dall'accusa di favoreggiamento di Alex Schwazer, per il caso di positività alla vigilia delle Olimpiadi di Londra 2012, anche il tribunale nazionale antidoping ha escluso ogni responsabilità nella vicenda per i medici della Federazione Italiana di Atletica Leggera Pierluigi Fiorella e Giuseppe Fischetto, oltre che per l'ex dirigente del settore tecnico della Fidal, Rita Bottiglieri.

"E' una grande soddisfazione - commentano la sentenza gli avvocati Alessandro Lovato e Marco Riponi difensori di Fiorella, unitamente all'avvocato Antonio Miriello, difensore di Fischetto e Bottiglieri - che pone la parola fine a lunghe e faticose vicende processuali, dimostrando l'ingiusto coinvolgimento dei tre professionisti e il loro corretto operato all'interno delle istituzioni sportive nazionali e internazionali". (ANSA).