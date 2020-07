Nascondeva marijuana in barattoli per marmellate, denunciato

(ANSA) - BOLOGNA, 18 LUG - Conservava marijuana essiccata in barattoli per marmellate e conserve e nel giardino della sua abitazione erano state piantate anche cinque piantine. Lo hanno scoperto i Carabinieri che, nel Bolognese, hanno denunciato un 29enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione domiciliare, a Castello d'Argile, i militari hanno trovato le piante di marijuana e circa 60 grammi della stessa sostanza, già essiccati e presumibilmente pronti per essere venduti, in barattoli per alimenti che il giovane teneva in camera sua. Tutto è stato sequestrato e fatto analizzare al Laboratorio analisi del Comando provinciale di Bologna. (ANSA).