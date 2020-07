Musica: Alexander Lonquich al Teatro Comunale di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 LUG - I concerti della rassegna l'Estate del Bibiena del Teatro Comunale di Bologna proseguono il 17 e 18 luglio alle 21 con un programma monografico dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart. Con l'orchestra di casa, il protagonista nella doppia veste di direttore e pianista sarà Alexander Lonquich. La locandina, comune alle due serate, propone due dei massimi capolavori del compositore di Salisburgo, il Concerto per pianoforte e orchestra N. 9 in mi bemolle maggiore K 271 'Jeunehomme' e la Sinfonia N. 41 in do maggiore K 551 'Jupiter'.

Presenza frequente nei cartelloni della Fondazione bolognese, l'artista tedesco, naturalizzato italiano ormai da molti anni, nel doppio ruolo di direttore e solista, ha collaborato anche con complessi sinfonici come la Royal Philharmonic Orchestra, la Mahler Chamber Orchestra, le orchestre dell'Accademia di Santa Cecilia e della Rai e la Filarmonica della Scala. Il concerto, che si svolge nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e senza intervallo, è preceduto da un aperitivo nella terrazza del teatro. I biglietti, da 50 a 25 euro (riduzione Under30, abbonati del TCBO e possessori di Card Cultura), sono in vendita online sul circuito Vivaticket. L'appuntamento fa parte di "Bologna Estate 2020", il cartellone estivo del Comune di Bologna. (ANSA).