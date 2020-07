Fiere: Bologna riparte da Sana, dedicata al mondo del bio

(ANSA) - BOLOGNA, 16 LUG - Il Sana, tradizionale appuntamento che da 30 anni mette in vetrina, a Bologna, il mondo del biologico e del naturale, riaprirà, dal 9 all'11 ottobre, il quartiere fieristico bolognese. Si chiamerà 'Sana Restart', anche per sottolineare il tema della ripartenza, e, ovviamente, dovrà tener conto delle norme di prevenzione del contagio, avvalendosi anche degli strumenti online.

"Il primo messaggio - ha detto il direttore generale di Bologna Fiere Antonio Bruzzone - è che si riaprono le manifestazioni dal vivo, gli appuntamenti digitali continueranno, ma ritroviamo la nostra dimensione principe.

Venerdì 9 ottobre l'inaugurazione sarà particolarmente commovente, sperando che le condizioni continuino a migliorare" Saranno diverse centinaia le aziende presenti e un marketplace dedicato. "Faremo tutto con la massima cautela - ha detto Domenico Longo, di Bologna Fiere - nessuno ha la più pallida intenzione di correre dei rischi, adotteremo tutte le misure necessarie. Il Sana si svilupperà su 50mila mq che ci consentono di poter gestire un flusso di visitatori come quello che c'è sempre stato. Quest'anno ci sarà anche la domenica, per aprirsi sempre di più al pubblico finale".

Il Sana, che inizialmente era programmato per inizio settembre e che dal 2021 tornerà nella sua abituale collocazione, si aprirà con 'Rivoluzione Bio', iniziativa lanciato l'anno scorso e che si ripropone con una serie di tavoli tematici che vedranno gli interventi di esperti e protagonisti per gli ambiti di riferimento. È organizzata da BolognaFiere in collaborazione con FederBio/Assobio e si avvarrà, anche in questa occasione, della Segreteria Organizzativa di Nomisma. Gli Stati generali del Bio, che nella prima edizione del 2019 si sono conclusi con la presentazione del 'Manifesto del Bio 2030', elaborato dalle Istituzioni e dalle associazioni coinvolte, offriranno un confronto reso ancora più stringente dalla emergenza Covid19 che ha ulteriormente evidenziato l'importanza del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente. (ANSA).