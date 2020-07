F1: Gp Stiria; Leclerc, conto su scelte giuste per domani

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Sapevano che la pioggia avrebbe cambiato qualcosa. Non siamo abbastanza veloci per adesso e io devo migliorare la guida in queste condizioni, ma tutta la squadra deve lavorare tanto". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo le qualifiche del Gp di Stiria, nelle quali è stato escluso dalla Q3. "Sotto la pioggia la macchina è più difficile da guidare ma l'obiettivo - ha proseguito il monegasco a Sky Sport - è avere un assetto buono sull'asciutto e credo che abbiamo fatto la scelta giusta per domani" "Non avevano l'assetto giusto per la pioggia e le faticavamo a portare a temperatura le gomme, inoltre la visibilità era ai limiti - ha detto a Sebastian Vettel -. Non siamo contenti della posizione e cercheremo di dare tutto e migliorare in gara, mentre lavoriamo per crescere passo passo"- (ANSA).