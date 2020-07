Ciclismo: Francesco Moser testimonial alla Ride Riccione

Il campione di ciclismo Francesco Moser, è in questi giorni a Riccione per girare alcune puntate per Sky Sport Hd ed un clip dedicato alla Ride Riccione, un evento internazionale di ciclismo e cicloturismo nato nella 'Perla Verde', una gara - spiega una nota - per chi vuole cimentarsi in bicicletta attraverso paesaggi unici, percorsi tecnici ed enogastrornomici tra Riccione ed il Cippo di Carpegna.

La Ride Riccione ha tre diversi percorsi che grazie al coinvolgimento di tanti atleti e appassionati della bici promuove il territorio di Riccione, le bellezze dell'entroterra e le mete enogastronomiche limitrofe, sul mercato internazionale del turismo alla ricerca della bike experience.

In questi giorni a Riccione protagonista con Francesco Moser anche l'assessore al Turismo, alla Cultura e lo Sport, Stefano Caldari grande appassionato di triatlhon. "E' un'occasione unica per far conoscere il nostro territorio - ha detto Caldari - muovendosi tra le sue bellezze in bicicletta, apprezzandone quindi i paesaggi e le atmosfere".