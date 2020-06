Mega concorso in tempo di Covid, a Bologna pronto palasport

L'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), uno dei palasport più grandi d'Italia che ospita regolarmente anche concerti, diventerà per una settimana uno spazio per concorsi pubblici. Da martedì, infatti, ci saranno cinque procedure selettive per assunzioni alla Regione Emilia-Romagna e all'Arpae. Sono state allestite 500 postazioni alla distanza di sicurezza di due metri l'una dall'altra: qui circa 2.500 candidati sosterranno le prove in cinque giornate diverse, seguendo un rigido protocollo anti-contagio.