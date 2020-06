Sampdoria: Quagliarella ko, contro il Bologna confermato 4-5-1

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Ancora allenamento individuale per Fabio Quagliarella che non ha smaltito il problema al polpaccio destro e dunque il capitano della Sampdoria salterà anche la sfida di domenica col Bologna al Ferraris. Un match dove i blucerchiati cercano il primo successo nel post lockdown dopo le sconfitte con Inter e Roma: "Dobbiamo fare risultato, lo sappiamo ma sono ottimista perché la condizione fisica del gruppo è buona. Il gol è arrivato sia con l'Inter che con la Roma ma non è bastato: dovremo stare ancora più attenti e concentrati sotto l'aspetto difensivo", spiega Claudio Ranieri ai media ufficiali della Sampdoria. Dunque Gabbiadini dovrebbe guidare l'attacco mentre salterà la partita lo squalificato Jankto. E si va verso la conferma del modulo utilizzato con la Roma: "Il 4-5-1 utilizzato all'Olimpico mi ha soddisfatto - continua Ranieri - ma questo non vuol dire che il 3-5-2 visto a Milano mi abbia deluso: dobbiamo essere in grado di applicare tutti i sistemi di gioco. Gara decisiva? Ogni partita è decisiva, non solo quella con il Bologna. Sappiamo che affronteremo una buona squadra, che gioca palla a terra ed è guidata da un grande lottatore come Mihajlovic - ha concluso - al quale sono felice di dare il bentornato". (ANSA).