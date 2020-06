Cinema: l'immaginario trans al festival 'Divergenti'

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GIU - Torna a Bologna dopo due anni, dal 26 al 28 novembre, la 10/a edizione di 'Divergenti', il festival cinematografico internazionale dedicato all'immaginario trans.

Tre giornate di cinema, incontri, convegni e momenti di convivialità, allo scopo di promuovere la conoscenza della questione transessuale/transgender nelle sue diverse declinazioni, "contrastando le barriere e i pregiudizi e stimolando una narrazione diversa che vada al di là degli stereotipi".

Organizzato dal Mit - Movimento Identità Trans, con la direzione artistica di Porpora Marcasciano e Nicole De Leo, l'edizione di quest'anno ruota intorno al tema delle 'migrazioni trans', intese come spostamento e ricerca di luoghi meno ostili, esodo per sfuggire a fame, guerre e soprattutto pregiudizi transfobici. Su questo si concentrerà anche uno dei due convegni in programma durante il festival, che affronterà il transessualismo nei processi migratori, accanto all'altro che verterà invece sugli archivi di storia trans. Oltre al concorso internazionale di film e documentari, l'edizione 2020 ospiterà una nuova sezione, quella dei Vlog, video blog, essenzialmente dei racconti, in forma di blog o diario, costituiti da filmati video. Due giurie di esperti e critici di cinema assegneranno i premi per ciascuna sezione. (ANSA).