De Zerbi 'orgoglio Sassuolo, ora un passo avanti'

MILANO, 24 GIU - "Sono soddisfatto perché l'Inter è una delle squadre migliori del campionato, fare una partita di questo tipo, con la qualità e la personalità che ci abbiamo messo è solo motivo d'orgoglio. Abbiamo delle sbavature che dobbiamo eliminare il prima possibile". E' soddisfatto ma non del tutto Roberto De Zerbi, dopo il pareggio strappato dal suo Sassuolo nel finale a San Siro.

"Non sono cose allenabili. Ci perdiamo in un bicchier d'acqua, dobbiamo capire che passo in avanti dobbiamo fare - ha osservato De Zerbi, intervistato da Dazn dopo il 3-3 -. Stare così fermi senza chiedere nulla di più a noi stessi a me non va. Dobbiamo eliminate dei black out mentali singoli. Se diventiamo forti anche a livello di testa facciamo molti, molti più punti. Sono fortunato perché ho una squadra piena di talento e giocatori di qualità".